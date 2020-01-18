В Татарстане пропала пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:04:26+03:00

71-летняя Гульсина Гаптуллина ушла из дома 16 января и до сих пор не вернулась

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В Альметьевске начались активные поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной. Женщина ушла из дома 16 января и пропала. Родные пенсионерки отмечают, что она нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками Гульсины занимаются не только полицейские, но и волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Ночью с 17 на 18 число ими был организован выезд в Альметьевск. Штаб был свернут - пенсионерку пока не нашли.

Известно, что Гульсина ростом около 150-160 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и зелено-голубые глаза. Женщина сутулится. На момент пропажи на ней была куртка зеленовато-болотного цвета, зеленый халат, коричневые колготки, черные дутики, серая шапка и зеленоватый платок с цветочками. Также с собой у пропавшей была маленькая черная сумка.

Всех, кто видел Гульсину Гаптуллину, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 - 54 - 52.

ИСТОЧНИК KP.RU