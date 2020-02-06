В Татарстане нашли Миляушу Гайсину, которая пропала по пути из Азнакаево в Бугульму

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:32:43+03:00

О местонахождении женщины не было ничего известно с 3 февраля

Изменить размер текста: A A

В Татарстане закончились поиски 28-летней Миляуши Гайсиной. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля, когда направлялась из Азнакаево в Бугульму. В четверг, 6 февраля, она была найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где Миляуша Гайсина была последние дни и при каких обстоятельствах нашлась, волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU