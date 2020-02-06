В Татарстане нашли Миляушу Гайсину, которая пропала по пути из Азнакаево в Бугульму
О местонахождении женщины не было ничего известно с 3 февраля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане закончились поиски 28-летней Миляуши Гайсиной. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля, когда направлялась из Азнакаево в Бугульму. В четверг, 6 февраля, она была найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Где Миляуша Гайсина была последние дни и при каких обстоятельствах нашлась, волонтеры не сообщают.
Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU