2020-02-06T13:32:43+03:00
Общество

В Татарстане нашли Миляушу Гайсину, которая пропала по пути из Азнакаево в Бугульму

О местонахождении женщины не было ничего известно с 3 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Татарстане закончились поиски 28-летней Миляуши Гайсиной. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля, когда направлялась из Азнакаево в Бугульму. В четверг, 6 февраля, она была найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где Миляуша Гайсина была последние дни и при каких обстоятельствах нашлась, волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани состоится творческая встреча с любимой многими «графиней Розиной» Еленой Ряшиной
С помощью бересты и спичек: татарстанец, который из ревности спалил дом соперника, отделался условным сроком
В Чувашии появится министерство промышленности и энергетики
Билайн создал новые «семейные» тарифы для близких людей
«Огласите весь список, пожалуйста»: казанцы, приговоренные к исправительным работам, смогут потрудиться и на винзаводе, и в театре оперы
Расстались перед свадьбой: жителя Йошкар-Олы будут судить за покушение на убийство
В Казани на развязке Ноксинского спуска все-таки появится мечеть и сквер
В Татарстане нашли Миляушу Гайсину, которая пропала по пути из Азнакаево в Бугульму
ВТБ запускает VR-ипотеку в Казани
Спасло то, что нож застрял в руке: чебоксарца за изнасилование и попытку убийства экс-возлюбленной приговорили к 14 годам колонии
Директором музея-заповедника «Казанский Кремль» назначен еще один экс-министр культуры Татарстана - Айрат Сибагатуллин
ВТБ финансирует развитие строительного бизнеса в Татарстане
Ряд домов в Приволжском и Советском районах Казани 7 февраля останется без света
В Татарстане по пути из Азнакаево в Бугульму пропала женщина
Полный список школ и детсадов Татарстана, где из-за ОРВИ приостановили учебу