В Казани четыре дня назад пропал 55-летний мужчина

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:16:17+03:00

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В Казани начались активные поиски 55-летнего Сергея Малыгина. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 26 января.

Известно, что Сергей ростом около 180 сантиметров среднего телосложения имеет серо0голубые глаза и рыжие брови. Мужчина лысый. На момент пропажи на нем была черная куртка до середины бедра, черные спортивные брюки, свитер со вставками от плеч к спине, черные сапоги на шнурках до щиколотки и черная вязаная шапка.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Сергея Малыгина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 28-летнего Михаила Волегова из Казани, 30-летнего Александра Николаева из поселка Васильево, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU