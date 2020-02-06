2020-02-06T10:52:24+03:00
Происшествия

В Татарстане по пути из Азнакаево в Бугульму пропала женщина

28-летняя Миляуша Гайсина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались активные поиски 28-летней Миляушины Гайсиной. Женщина пропала по пути из Азнакаево в Бугульму 3 февраля. Ее близкие обратились за помощью поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт».

Известно, что Миляуша ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы ниже плеч и серые глаза. На момент пропажи на ней был длинный пуховик персикового цвета, синие джинсы, черные сапоги и светло зеленая-шапка. Кроме того, женщина носит очки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Миляуши Гайсиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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