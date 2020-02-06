В Татарстане по пути из Азнакаево в Бугульму пропала женщина

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане начались активные поиски 28-летней Миляушины Гайсиной. Женщина пропала по пути из Азнакаево в Бугульму 3 февраля. Ее близкие обратились за помощью поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт».

Известно, что Миляуша ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы ниже плеч и серые глаза. На момент пропажи на ней был длинный пуховик персикового цвета, синие джинсы, черные сапоги и светло зеленая-шапка. Кроме того, женщина носит очки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Миляуши Гайсиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU