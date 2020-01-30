В Казани начались активные поиски пропавшего 28-летнего парня

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:48:36+03:00

Михаил Волегов перестал выходить на связь с близкими 27 января

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В Казани начались активные поиски 28-летнего Михаила Волегова. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 27 января.

Известно, что Михаил ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на нем была зеленая удлиненная куртка, серые брюки, коричневые кожаные ботинки и серая трикотажная шапка.

Всех, кто видел Михаила Волегова после 27 января, просьба сообщить об этом оп телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU