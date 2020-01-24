2020-01-24T18:06:57+03:00
Происшествия

Житель Татарстана вышел из дома четыре дня назад и пропал

О местонахождении 30-летнего Александра Николаева ничего не известно с 20 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане идут поиски 30-летнего Александра Николаева из поселка Васильево. Мужчина вышел из дома 20 января, но до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что Александр ростом около 198 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя ветровка, черная рубашка, темно-синие брюки и такого же цвета замшевые ботинки.

Всех, кто видел Александра, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-54.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска. Пенсионерка пропала 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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