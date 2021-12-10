Ильназу Галявиеву предъявили окончательные обвинения

Потерпевшими по делу о массовом убийстве признаны более 500 человек. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Экспертиза признала Ильназа Галявиева вменяемым. Ему предъявлены окончательные обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Свою вину в нападении на гимназию №175 и расстреле девяти человек, семеро из которых были детьми, молодой человек признал, заметив, что подрожал представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур", сообщают в Следственном комитете России.

Потерпевшими по делу о массовом убийстве признаны более 600 человек. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

- В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого. Его поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга.

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