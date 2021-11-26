«Похоже, что ребра повредили легкие»: скончался парашютист, чудом выживших в авиакатастрофе под Мензелинском

У мужчины осталось двое детей, младшему из которых полтора года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что Вадим Фахрутдинов – парашютист, выживший в авиакатастрофе под Мензелинском – скончался после операции в уфимской больнице №6. В медучреждение мужчина обратился пару дней назад, когда ему стало трудно дышать.

«Похоже, что ребра повредили легкие. Врачи сделали операцию, сказали, что она прошла успешно, состояние было стабильным, улучшалось. Но на фоне улучшения у него резко упало давление и его не смогли спасти», - приводит слова товарища Вадима «Башинформ».

У Вадима осталось двое детей, младшему из которых полтора года.

Напомним, 10 октября около аэродрома мензелинского аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

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