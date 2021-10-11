«К прыжку готов»: последнее видео парашютистов перед крушением самолета в Татарстане

Все они были готовы совершить прыжок, который так и не состоялся. Фото: скриншот с видео

Члены аэроклуба в Мензелинском районе выложили в Сеть видео снятое перед крушением самолета, которое произошло 10 октября. Тогда погибли пилоты и большая часть парашютистов – 16 человек.

На видео они все еще здоровые и живые, в полной экипировке. Их записывают, и они на камеру говорят ту самую фразу, после которой сядут в самолет: «К прыжку готов». Процедура была соблюдена.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.