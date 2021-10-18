Появилась расшифровка последнего разговора пилотов рухнувшего в Татарстане самолета

Самолет перевернулся и при ударе о землю переломился на две части. Фото: МЧС Татарстана

В Сети опубликовали расшифровку последнего разговора с диспетчером пилотов самолета L-410, который рухнул практически сразу после взлета в Мензелинском районе Татарстана. Она подтверждает, что у воздушного судна произошли неполадки с одним из двигателей – он задымился.

- Взлет произвел, набор 1,5 тысячи.

- Разрешаю.

- Отказ двигателя, на посадку

- Высота, скорость?

- Контролирую. Дым.

Известно, что после этого пилоты начали уводить самолет от жилых домов. При попытке совершить аварийную посадку, борт перевернулся. В результате крушения погибли 16 человек – парашютисты и два пилота. По одной версии самолет перевернулся из-за того, что при приземлении задел крылом стоящий автомобиль «Газель», а по другой - воздушное судно имело завышенную центровку и перегруз.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.

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