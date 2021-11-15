Победителем народного голосования «Вкусы России» стал чак-чак из Татарстана

Победителей определило народное голосование, в котором приняли участие более 1,1 миллиона человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чак-чак из Татарстана одержал победу в конкурсе «Вкусы России» в номинации «Нас выбирают». В церемонии награждения принял участие президент республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что эта национальная сладость – главное угощение для гостей Татарстана, но в республике много и других достойных продуктов. К слову, из них в конкурсе были заявлены, в частности, татарский чай, мед, казылык, квас, сыр из козьего молока, каймак, катык, квас, виноградный напиток и вяленая утка. Всего Татарстан представил 17 брендов.

В итоге победил именно чак-чак. Вместе с ним такого же народного признания были удостоены прохоровская солдатская каша из Белгородской области и яблоки из Ставропольского края. В голосовании «Вкусы России» приняли участие более 1,1 миллиона человек.

СПРАВКА

Чак-чак давно прославился далеко за пределами Татарстана, став его самым известным национальным блюдом. Ежегодно 14 октября празднуется День чак-чака. В честь сладости в 2014 году в Казани был даже открыт отдельный музей – Музей чак-чака.

Он вместе с хворостом регулярно попадают в рейтинги самых известных блюд России. Жители Татарстана и татары по всему миру в знак почтения к своей культуре устраивают флешмобы по массовому поеданию чак-чака.

Чак-чак не раз становился народным достоянием. Так, в далеком 2005 году к 1000-летию Казани был изготовлен первый рекордный чак-чак весом в одну тонну. В 2016 году это достижение перебили в Уфе, сделав чак-чак в 1 140 килограммов. Однако в 2018 году Татарстан снова установил беспрецедентное лидерство. В рамках Чемпионата мира по футболу в Казани приготовили чак-чак в виде футбольного мяча весом более четырех тонн и данный рекорд пока еще не побит.