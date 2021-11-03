В Набережных Челнах пострадавшие от взрыва газа в доме начали получать деньги

Тем временем, в доме продолжают разбирать завалы. Фото: nabchelny.ru

Согласно распоряжению мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, пострадавшие от взрыва газа в доме на улице Татарстан начали получать финансовую помощь, речь идет о тех, кто там был официально прописан. Об этом заявили в эту среду, 3 ноября, во время заседания депутатов Горсовета.

- В настоящее время идет разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций в пострадавшем подъезде №11 (непосредственно в нем и произошел взрыв газа – Ред.). Планируется, что на следующей неделе демонтаж будет завершен, - сказал ходе восстановительных работ и.о. руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Также, по его словам, в соседнем подъезде №10 после проверки в итоге были заселены 14 квартир, нежилой там пока остается только одна квартира – жильцы смогут вернуться в нее только после окончания ремонтных работ. Что же касается подъезда №12, то в нем заселены пока девять квартир.

Те, кто до сих пор не может после ЧП вернуться в свое жилье расположили за счет города в местной гостиницы, часть этих людей – работники и ветераны КАМАЗа переехали в итоге в общежитие своего завода.

- Всего на питание и проживание пострадавших было израсходовано 650 тысяч рублей. Также в городе создан расчетный счет для помощи пострадавшим, куда уже перечислено более 800 тысяч рублей, - отметил Илья Зуев.

Что же касается восстановления поврежденного взрывом дома, то, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, на эти работы потребуется до 80 миллионов рублей.

- Эти средства будут направлены из городского и республиканского бюджетов, - сказал градоначальник. - Сначала будет восстановлен дом, квартиры, после проведенного анализа будет возмещено утраченное имущество.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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