Вместо QR-кодов в Татарстане могли ввести и локдаун

В итоге было принято "единственное верное решение". Фото: Иван МАКЕЕВ

Как только в Татарстане ввели новые коронавирусные ограничения, а именно введение QR-кодов о вакцинации или перенесенной инфекции для входа в ряд учреждений, представители торговых центров, куда без этих кодов теперь не попасть, обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Они попросили его исключить их из списка учреждений, куда можно будет пройти только по QR-коду.

По мнению бизнесменов, многие магазины-арендаторы помещений торговых центров, которые толком еще не успели встать на ноги после первых ограничений, потеряют минимум 70-80% дохода. Это может привести к череде банкротств.

Нет, конечно, представители торговых центров просят отменить для них QR-коды ради наживы. Они тоже понимают насколько опасен коронавирус. В качестве альтернативы бизнесмены предлагают внедрить в их комплексах регламент безопасной работы, который, как они утверждают, уже согласован в Минпромторге России. Также представители торговых центров за введение норматива по вакцинации от коронавируса – 60% от всех своих сотрудников.

Вслед за торговыми центрами к президенту Татарстана решили обратиться и рестораторы. Они хотят попросить его отменить QR-коды и для них. Напомним, с 11 октября в республике по ним вход осуществляется в том числе в кафе и рестораны. В связи с этим там боятся, что у них резко снизится поток посетителей, а значит неизбежны большие финансовые потери.

По словам рестораторов, взамен они готовы до 15 ноября привить от коронавируса всех своих сотрудников. Также, они собираются просить о предоставлении субсидий для точек общепита, которые пострадают в случае продления коронавирусных ограничений. Вскоре все предложения будут объединено в письмо, которое и будет направлено Рустаму Минниханову.

Но в правительстве Татарстана уверены, что никаких послаблений не будет – если QR-коды можно отсрочить, то коронавирус никак, сказала во время общения с журналистами руководеитль пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Власти Татарстана считают, что ужесточение антиковидных мер – это единственный верный выход. Нет, конечно, еще рассматривался вариант ввести в регионе локдаун, но тут уже точно всему бизнесу стало бы плохо – банкротства и массовые увольнения.