Президента Татарстана бизнесмены попросили не вводить QR-коды на входе в торговые центры

В качестве альтернативы предлагается внедрить в торговых центр регламент безопасной работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, ка правительство Татарстана подписало постановление о том, что с 11 октября ужесточаются коронавирусные меры – это, в том числе, вход в ряд учреждений по QR-кодам о вакцинации, представители торговых центров начали бить тревогу.

Так в Казани они уже подготовили письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханоа с просьбой не вводить QR-коды, так как многие магазины-арендаторы потеряют минимум 70-80% дохода, что может привести к череде банкротств.

В качестве альтернативы такому пропускному режиму предлагается внедрить в торговых центр регламент безопасной работы, который уже согласован в Минпромторге России, а также установить норматив по вакцинации 60% персонала, сообщил РБК Татарстан президент Союза торговых центров России, Беларуси, Казахстана Булат Шакиров.