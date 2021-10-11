В Татарстане вступили в силу новые антиковидные меры

Массовые мероприятия в помещениях и ряд общественных мест жители Татарстана теперь смогут посетить, только если вакцинировались или переболели за последние 6 месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 октября в Татарстане начали действовать новые ограничения из-за COVID-19. В регионе сократили разрешенное количество посетителей массовых мероприятий, ввели QR-коды для визита общественных мест, а также отправили на изоляцию невакцинированных пожилых людей, старше 65 лет.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил такие ограничительные меры как единственно возможный выход из ситуации с ростом заболеваемости и смертности в регионе.

Из-за этого в минувшие выходные жители республики чуть ли не штурмовали пункты вакцинации, чтобы успеть получить QR-код до начала действия антиковидных мер.

Согласно новым ограничениям, заполняемость в театрах, кино, цирках и концертных залах не должна превышать 50%. Максимально допустимое количество зрителей – не более 500 человек. При наличии у организаторов и посетителей старше 18 лет действующего QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев залы разрешается заполнять на 70%. Те же ограничения ввели для спортивных и культурных мероприятий.

Посетителей тоже пропустят, только если они вакцинированы или переболели и имеют при себе подтверждающие это документы. Власти региона рекомендуют носить с собой и документы, удостоверяющие личность.

Гостиницы и хостелы можно заполнять целиком, только если привиты все сотрудники или имеют медотвод. При ином раскладе разрешается заселять их только наполовину.

Жители республики смогут посетить заведения общественного питания, фитнес-центры, торговые центры, непродовольственные магазины с площадью больше 400 квадтраных метров только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Без них, в частности, общепит для граждан будет доступен только по доставке или самовывозу.

Самые жесткие ограничения касаются непривитых и непереболевших пожилых людей, старше 65 лет. Для них начала действовать обязательная изоляция. Они могут покидать свое жилье только для похода в магазин, выноса мусора, получения услуг или медпомощи, а также вакцинации и выгула питомцев в радиусе 100 метров от дома.