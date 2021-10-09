Президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил введения дополнительных коронавирусных ограничений

По словам главы региона, будут жесткие требования к исполнению новых мер. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил, посему в регионе вводятся новые коронавирусные ограничения.

По его словам, из-за роста количества новых случаев заражения и ковидной смертности сейчас нет другого выхода.

- Часть, и мы их понимаем, устали от масок, ограничений, но другого пути нет. Мы жестко будем требовать исполнения решений, которые были приняты, - отметил глава региона.

Напомним, с 11 октября в Татарстане согласно новым ограничениям, например, без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя будет зайти в торговые центры, кинотеатры, а также в кафе и рестораны.