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Общество11 октября 2021 20:41

Рестораторы решили попросить президента Татарстана Рустама Минниханова отменить для них QR-коды

Эти сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев нужны для посещения, в том числе, кафе и ресторанов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Они опасаются снижения потока посетителей.

Они опасаются снижения потока посетителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

11 октября с началом действия новых коронавирусных ограничений на собрании члены Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана решили обратиться к президенту республики с просьбой об отмене для них QR-кодов. Напомним, эти сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев теперь нужны для посещения, в том числе, кафе и ресторанов.

Так, по словам рестораторов, они готовы до 15 ноября привить всех своих сотрудников, лишь бы не снижался поток посетителей. Также, они собираются просить о предоставлении субсидий для точек общепита, которые пострадают в случае продления коронавирусных ограничений. Вскоре все предложения будут объединено в письмо, которое и будет направлено Рустаму Минниханову.

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