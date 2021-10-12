«Благодаря ей была дисциплина»: в Казани директора гимназии №175, где произошла стрельба, попала в больницу

Амину Валееву обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Фото: скриншот из видео

Недавно стало известно, что в отношении директора казанской гимназии №175, где произошла стрельба, возбудили уголовное дело. Амину Валееву обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Представляющий сторону защиты Руслан Нагиев сообщил «Комсомолка», что директор не признала свою вину и вообще попала в больницу.

- Амина Салимгараевна находится в больнице в плохом состоянии. Она проходит лечение в отделении кардиологии, - сообщил Нагиев.

Он отметил, что это произошло из-за всех событий за последние пять месяцев. В связи с состоянием Валеевой следственные мероприятия с ней были отложены до ее выписки из больницы.

- Родители подавляющего большинства школьников поддерживают ее. Да, она – суровый директор, но благодаря этому в гимназии была дисциплина. Даже в экстремальной ситуации все смогли оперативно среагировать в том числе на указания Амины Салимгараевны. Благодаря этому удалось избежать многих жертв, - заявил «Комсомолке» Руслан Нагиев.

По его мнению, реакция сотрудников школы была правильная, тревожная кнопка сработала. Даже если в школе находились бы сотрудники ЧОПа, они были бы безоружны и не смогли бы остановить «вооруженного до зубов» Галявиева. Руслан Нагиев считает, что проблема обеспечения безопасности в учебных заведениях должна решаться на более высоком уровне.

По словам адвоката, против Валеевой выступает малое количество родителей учеников гимназии, некоторые из них – родители погибших детей.

- Многие родители ждут, что она вернется работать в гимназию. Ведь под ее руководством сформировался отличный педагогический коллектив. Как правильно отметил Владимир Путин, никто из них в экстремальной ситуации не покинул свое место, все, в том числе моя подзащитная, отважно защищали учеников, как своих детей, - сказал в разговоре с «Комсомолкой» адвокат директора.

Он также отметил, ответа на письмо, которое родители, вставшие на сторону Валеевой, направили на имя Владимира Путина и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пока нет. Нагиев уточнил, что для этого еще рано – подобные документы рассматриваются в течение месяца.

В свою очередь петицию, созданную в защиту Амины Валеевой, на момент публикации этой статьи подписали уже более 900 человек.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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