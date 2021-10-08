Куда в Татарстане можно зайти с медотводом от прививки и без QR-кода о вакцинации

В республике новые коронавирусные ограничения вступают в силу с 11 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожилым – в возрасте 65 и более лет, со следующего понедельника, 11 октября, придется сидеть дома. Из-за роста заболеваемости коронавирусом их отправляют на изоляцию, как самую уязвимую к инфекции категорию населения.

Выйти на улицу можно только в магазин или выкинуть мусор. В остальных случаях нужно при себе иметь QR-код о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, но не более шести месяцев назад.

Но QR-коды и данные справки для нормальной жизни со следующего понедельника также нужны и более молодым – от 18-лет, так как медотвод от прививки уже не поможет. Без этого их не пустят, например, в кинотеатр, на спектакль, концерт, стадион, а также в кафе и рестораны. В последнем случае придется довольствоваться едой на вынос или доставкой.

Куда же можно зайти, не имея QR-кода и справки о перенесенном коронавирусе, но имея тот самый методвод от прививки? Разъяснения по этому вопросу дала руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева.

Так, по ее словам, такие люди будут иметь право на посещение продуктовых и непродовольственных магазинов, если только они не внутри торгового центра, банков, аптек, отделений почты, пользоваться общественным транспортом, библиотеками, банями, прачечными и парикмахерскими.