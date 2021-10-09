В Набережных Челнах люди осадили пункты вакцинации от коронавируса

Только за 8 октября в мобильные пункты вакцинации в Татарстане пришли порядка 1,5 тысяч человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После объявления о том, что с 11 октября в республике без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя будет пройти даже торговые центры, очереди в прививочные пункты образовались не только в Казани.

Так, в Набережных Челнах горожане осадили медучреждения. Только в поликлинике №7 с утра 9 октября в очереди было замечено около 30 человек. При этом если в основном туда шли прививаться от коронавируса пожилые люди, то теперь повалила и молодежь. Сообщают «Челнинские известия».

После объявления о введении в регионе новых ковидных ограничений, по данным Минздрава Татарстана, только за 8 октября в мобильные пункты вакцинации пришли порядка 1,5 тысяч жителей республики.

- В торговых центрах Казани медики работали до последнего посетителя. Привили всех пришедших на вакцинацию, - отметили в Минздраве Татарстана.