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Общество9 октября 2021 10:56

В Казани люди выстраиваются в очереди, чтобы получить QR-код

С 11 октября в Татарстане вход в большинство учреждений, в том числе кафе и рестораны, будет по сертификату о вакцинации от коронавируса
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При необходимости будут открыты дополнительные прививочные пункты.

При необходимости будут открыты дополнительные прививочные пункты.

Фото: Анастасия Осипова

У жителей Казани осталось два дня до начала действия пропускного режима по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. В связи с этим они на этих выходных выстраиваются в очереди в больницах и торговых центрах, чтобы привиться и получить заветный сертификат.

Так, что прогноз первого зам главы Минздрава Татарстана Альмира Абашева о наплыве желающих вакцинироваться после объявления правительства республики об ужесточении коронавирусных ограничений сбылся. Напомним, при высоком ажиотаже в регионе готовы увеличить количество прививочных пунктов.