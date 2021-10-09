В Казани люди выстраиваются в очереди, чтобы получить QR-код

При необходимости будут открыты дополнительные прививочные пункты. Фото: Анастасия Осипова

У жителей Казани осталось два дня до начала действия пропускного режима по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. В связи с этим они на этих выходных выстраиваются в очереди в больницах и торговых центрах, чтобы привиться и получить заветный сертификат.

Так, что прогноз первого зам главы Минздрава Татарстана Альмира Абашева о наплыве желающих вакцинироваться после объявления правительства республики об ужесточении коронавирусных ограничений сбылся. Напомним, при высоком ажиотаже в регионе готовы увеличить количество прививочных пунктов.