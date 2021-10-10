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Общество10 октября 2021 12:39

Ильнар Гайфуллин погибший крушении самолета L-410 в Татарстане получил сертификат на прыжок с парашютом на свой день рожденья

Воздушное судно рухнуло на землю, не успев набрать нужную высоту
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ильнар жил недалеко от аэроклуба, к услугам которого он обратился.

Ильнар жил недалеко от аэроклуба, к услугам которого он обратился.

Фото: соцсети

10 октября Ильнар Гайфуллин должен был совершить свой первый прыжок с парашютом. Он получил подарочный сертификат на день своего рожденья.

Известно, что парень давно хотел прыгнуть с парашютом. Тем более недалеко от него в Мензелинском районе находился аэроклуб.

Посадочный лист.

Посадочный лист.

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53

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