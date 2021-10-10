Готовил молодых космонавтов: что известно о погибшем при авиакатастрофе в Татарстане инструкторе-парашютисте Сергее Кузенко

Случившееся стало шоком для огромного количества людей, кому доводилось прыгать с парашютом именно в тандеме с Сергеем Кузенко. Фото: соцсети

Среди погибших при авиакатастрофе в Татарстане был и инструктор-парашютист Сергей Кузенко. «Комсомолка» рассказывает об этом человеке, которого все запомнили, как профессионала в своем деле.

Известно, что на счету Сергея Кузенко более 6,5 тысяч прыжком. Инструктор в основном работал в тандеме с новичками. Хорошая репутация аэроклуба в Мензелинском районе – это, в том числе, заслуга Кузенко. Это не отрицают и его коллеги. В аэроклубе Сергей Кузенко занимал должности парашютиста-инструктора и старшего тандем-мастера.

А летом 2021 года ему доверили тренировать молодых членов отряда космонавтов. Кузенко прыгал с ними в тандеме, вместе с ним этим занимались и другие инструкторы клуба: Игорь Алексеев и Равиль Шарафутдинов. Они также находились в рухнувшем самолете и так же погибли.

ЗАБОТЛИВЫЙ КАК ОТЕЦ

Случившееся 10 октября стало шоком для большого количества людей, кому доводилось прыгать с парашютом именно в тандеме с Сергеем Кузенко. С самого утра, как только начали поступать первые сообщения о трагедии, они искали информацию о судьбе уважаемого инструктора. Когда же стало известно, что Кузенко не выжил, в соцсетях совершавшие под его руководством прыжки стали делиться воспоминаниями о нем:

«Ровно две недели назад совершила свой первый прыжок с Сергеем Кузенко, отличный инструктор, заботливый, как отец»

«Я тоже с ним прыгала. Он такой позитивный, настоящий мужчина!»

«Я тоже с ним прыгала на свой день рождения»

Инстаграм Сергея Кузенко полон фотографий с счастливцами, которым довелось совершить с ним свой первый прыжок. Фото: @kuzenkosergei

Профессиональные парашютисты же ставили в комментариях лишь лишь четыре буквы: «BSBD». Это аббревиатура «Blue sky – black death» («Синее небо – черная смерть» - англ. ). Именно так говорят о пилотах или парашютистах, когда те погибают.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок в жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и два пилота. Фото: МЧС Татарстана

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.

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