Авиакатастрофа в Татарстане: что известно о погибших пилотах, которые увели падающий самолет от жилых домов

Александр Зыков (справа) и Михаил Беляев (слева) погибли пытаясь посадить самолет с отказавшим двигателем. Фото: skyjump.ru

Сразу после крушения самолета L-410 начали появляться версии, что трагедия могла произойти по вине пилотов – командира экипажа 60-летнего Михаила Беляева и 61-летнего Александра Зыкова. Они погибли, пытаясь посадить самолет подальше от жилых домов.

- Ошибки пилотов быть не могло, поскольку за штурвалом сидели опытные пилоты с огромным числом налета. С самолетом Михаил Беляев и Александр Зыков были, что называется, на «ты», - заявил на это руководитель парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов.

НИКОГДА НЕ РИСКОВАЛ

Об опытности того же Михаила Беляева заявляет и его дочь – Анастасия Беляева. По ее словам, ее отец был асом, и она сама не раз с ним летала. Что касается, возможного ухудшения состояния здоровья пилота после взлета, то Беляева как врач заявила, что отец ее был физически здоров. В семье пилота знали, как сильного человека, который обладал отменной реакцией.

Со своим самолетом пилоты были на "ты".

«Комсомолка» выяснила что еще известно о погибших Михаиле Беляеве и Александре Зыкове. Так, по словам коллег, Беляев действительно хорошо чувствовал самолет, он легко взлетал и быстро выходил на нужный курс. При этом он, будучи в прошлом военным летчиком, никогда не рисковал.

Как отмечают его родные, он даже правила дорожного движения старался не нарушать, берег себя, так как одна из его внучек болеет ДЦП, и он тратил свои силы на нее. При этом не забывал заниматься спортом, когда была такая возможность. Известно, что не так давно Михаил Беляев увольнялся из аэроклуба в Мензелинском районе, переходил на такую же работу, но уже поближе к Москве. Но в итоге что-то не сложилось, и пилот вернулся.

ЛЕТАЛИ С КОСМОНАВТАМИ

Как рассказали в самом аэроклубе, Беляев и Зыков были настолько опытными, что им доверили летом 2021 года обеспечивать прыжки с парашютом с участием молодых членов отряда космонавтов. Аэроклуб в Татарстане был для этого выбран в результате соответствующих конкурсных процедур.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжков жизни, некоторые в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом, стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последние могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоты и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Из 22 человек выжили только шесть. Фото: МЧС Татарстана

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

Все выжившие находились в задней части самолета. Фото: МЧС Татарстана

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.

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