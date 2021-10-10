Дочь пилота, погибшего при авиакатастрофе в Татарстане: двигатели самолета отказывали уже не один раз

По одной из версий воздушное судно L-410 рухнуло из-за отказавшего двигателя. Фото: МЧС Татарстана

Дочь погибшего пилота самолета L-410 Анастасия Беляева рассказала, что ее отец не раз говорил об проблемах с двигателем воздушного судна, которым управлял.

- Неоднократно в разговоре он упоминал о том, что двигатели самолета отказывают. Это было, когда парашютисты уже выпрыгнули. Я больше чем уверена, что мой отец сделал все правильно, - заявила в своем обращении женщина, которое опубликовала на своей странице в социальной сети. - Отказ двигателя был неоднократно. Об этом руководству было доложено.

По словам женщины, она и сама не раз летала с отцом и прыгала с парашютом, а в последнее время Михаил Беляев даже запретил ей приближаться к самолету.

Александр Зыков (слева) и Михаил Беляев (справа) были слишком опытными пилотами, они не могли допустить фатальной ошибки. Фото: skyjump.ru

Напомним, 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. По одной из версий, у судна отказал левый двигатель. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Также 11 октября объявлен в республике днем траура.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжков жизни, некоторые в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом, стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

В этой авиакатастрофе смогли выжить только шесть парашютистов, они находились в задней части самолета. Фото: МЧС Татарстана

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последние могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоты и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я в это время летал по самолету»: выживший в авиакатастрофе в Татарстане парашютист рассказал о трагедии

Он сообщил, что ни один из парашютистов не был пристегнут. Сам он находился в задней части воздушного судна. Врачи диагностировали у мужчины перелом левой ключицы и компрессионный перелом третьего поясничного позвонка (подробности)

Почему не все парашютисты в рухнувшем самолете в Татарстане спаслись

Многие очевидцы предположили, что выжившие в момент удара оказались в безопасном месте самолета. Но по словам опытного летчика Ивана Алферова, таких в самолете нет и никогда не было, поэтому те, кто не погиб просто родились в рубашке (подробности)

Уфимец получил билет на разбившийся в Татарстане самолет в качестве подарка на восемнадцатилетие

Константин Цывинский грезил полетами. Он даже поступил в Уфимский государственный авиационный университет. Его завораживали самолеты. Свой первый в жизни прыжко с парашютом он должен был совершить вместе со старшим братом, но того отвлек звонок по работе (подробности)

Мой муж был бы в этом самолете»: уфимец чудом выжил, отказавшись от прыжка с парашютом в Татарстане

8 октября Роман отпраздновал свой день рождения, его жена очень хотела его удивить необычным подарком и предложила ему прыгнуть с парашютом в Мензелинске. Но мужчина на отрез отказался и избежал гибели (подробности)

Чудом выжившая в авиакатастрофе в Татарстане все равно собирается прыгать с парашютом

За день до трагедии Светлане позвонили из аэроклуба «Мензелинск» и сообщили, что их вылет, наконец, назначен после семи раз отказа. Она с сыном тренировались перед прыжком, но несмотря на это решили все же отложить совместный прыжок из-за учебы (подробности)

Уже не первая катастрофа: аэроклуб, которому принадлежал разбившийся в Татарстане самолет, три года назад проходил по громкому делу

В мае 2018 года погибли двое парашютистов. Во время прыжка у них произошла заминка с раскрытием куполов, произошло отклонение от заданной траектории с последующим столкновением друг об друга. Проверки правоохранителей, видимо, тогда не выявили нарушений в плане соблюдения требований безопасности в аэроклубе и он продолжал работать (подробности)