Стало известно, как выглядит школа №175 в Казани после стрельбы 11 мая 2021

В классе на третьем этаже, где произошла трагедия, организовали открытое пространство. Фото: president.tatar.ru

Стало известно, как выглядит школа №175 в Казани после стрельбы. 30 августа – в День Татарстана 2021, в Казани ее посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Там был проведен масштабный ремонт и даже построен бассейн.

Во время своего визита глава республики осмотрел входную группу, актовый зал, столовую, библиотеку и коворкинг, в котором будут проводиться встречи.

- Большая работа была проведена с актовым залом, новый профиль пола, потолка, создание во внешней части сада памяти. В классе на третьем этаже, где произошла трагедия, организовали открытое пространство, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В прошлом учебном году в школе №175 занималось 1 037 детей, в новом же будет больше – 1 054 детей. Так, в образовательном учреждении сформировали пять первых классов – за парты впервые сядут 145 детей. Отметим, что школа откроет свои двери 1 сентября.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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