В Москве продолжают лечить двух детей, которые пострадали при стрельбе в школе №175 в Казани

Между НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и Следственным комитетом России заключено соглашение о взаимодействии в вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступных деяний. Фото: Александр ГЛУЗ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин по видео-конференц-связи встретился родителями детей, которые погибли и пострадали при стрельбе в школе №175 в Казани.

Так, главный следователь страны сообщил, что в Москве на лечение до сих пор находятся два ребенка. Напомним, один из них – это 10-летний мальчик. Он получил тяжелое ранение в живот. Другой - 15-летний подросток, у которого имеется ранение обеих ног. Сейчас они, по словам Бастрыкина, находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля

- По итогам разговора председатель Следственного комитета России поручил руководству СУ СКР по Татарстану повторно проработать механизм решения проблем присутствующих на приеме людей и оперативно предоставить конкретные предложения, - сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, Бастрыкин поручил подготовить ряд обращений в профильные службы, в том числе в пенсионный фонд Татарстана по ряду вопросов то потерпевших по делу о стрельбе в казанской школе.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.