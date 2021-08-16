«Вы там поехавшие совсем?»: на сцене театра Российской Армии представили спектакль, где главный герой организатор стрельбы в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев

В качестве декорации были использованы кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела, как Ильназ Галявиев с ружьем в руках идет расстреливать детей.

В честь 200-летия дня рождения русского писателя Федора Достоевского в Москве на сцене театра Российской Армии представили работу выпускника мастерской молодой режиссуры Александра Плотникова «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)».

Даже уже из названия следует, что спектакль - эскиз про того самого организатора стрельбы в школе №175 в Казани. Судя по фото с премьеры, которые выложены на официальной странице Театра в Инстаграме, в центре постановки молодой человек за компьютером (Галявиев заработал деньги на оружие, играя в компьютерные игры – Ред.). Также в качестве декорации были использованы кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела, как Ильназ Галявиев с ружьем в руках идет расстреливать детей.

В Инстаграме театра Российской Армии сейчас множатся негативные комментарии под постом о данном спектакле:

«Вы там поехавшие совсем?»

«Я тут не знаю даже, что сказать. Вроде и есть, что сказать, но слов подобрать не могу. Что у вас, в вашем театре, если это можно так назвать, с головами?»

«Это просто ужас, что происходит в мире. Я не понимаю первых - как они могут ставить постановку, основанную на горе, вторых - которые приходят смотреть на это. Отвратительны и те, и те».

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.