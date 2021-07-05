Вопрос о продлении ареста Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани, рассмотрит Басманный суд Москвы

До этого суд Казани отправил молодого человека под арест на срок до 11 июля.

Следствие подало ходатайство о продлении ареста для организатора стрельбы в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева.

- Заседание назначено на 5 июля 2021 года, - сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

Напомним, что Галявиев сейчас находится в Бутырке. В столицу его перевезли для проведения комплексного психолого-психиатрического обследования в институте им. Сербского. До этого в Казани суд назначил ему арест до 11 июля, то есть на два месяца с момента задержания.

С момента трагедии, которая произошла 11 мая 2021 года, следователями было допрошено более 1 500 человек, проведен комплекс обысковых мероприятий и выемок по различным адресам. Сейчас исследуется изъятая документация, имеющая значение для следствия, в том числе из образовательного учреждения. Также назначены и проводятся 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена, и получены заключения. Об этом стало известно во время онлайн-встречи председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина с родителями детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе.

- Александр Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый. При этом он поручил следователям во взаимодействии с Судебно-экспертным центром разобраться в причинах возможного изменения сознания фигуранта в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы, - сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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