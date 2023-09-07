The Hatters выступят 9 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 8 по 9 сентября в Казани пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Мэрия города уже опубликовала расписание праздника, который пройдет у центра семьи «Казан». Делимся самой подробной программой фестиваля «СоТворение» с вами.

Кто из звезд выступят на фестивале «СоТворение» в Казани 2023

Хедлайнерами праздника музыки станут группы «Кино», The Hatters и Therr Maitz. Помимо этого в программе ожидается 16 часов погружения в музыкальные направления России, Индии, Армении, Китая, Мали, Юар, Бразилии, Азербайджана, Ирана и Турции.

На сцене выступят Космонавтов Нет, Антоха МС, Петр Налич, OYME, Rehmat-e-Nusrat, Комсомольск, Дживан Гаспарян-младший, DRUNK band, Мураками, Артур Исламов, Vieux Farka Touré, Nomfusi, Juna, Алексей Архиповский, Хуун-Хуур-Ту, Gauga, Jukebox trio, João Selva, Dawanggang, Найк Борзов, No Land.

Чем удивит фестиваль «СоТворение» в Казани 2023

В фестивале примут участие порядка 150 музыкантов. При этом ожидается, что фестиваль смогут посетить 100 тысяч человек.

Специально для этого события у Центра семьи «Казан» возводят сцену весом 90,5 тонны, которая будет состоять из восьми тысяч деталей. Во время фестиваля на ней выступят артисты из 8 стран.

Фестиваль «СоТворение» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 8 сентября

14.00 - Открытие

14.05 - Школа рока

14.20 - OYME (Россия)

14.50 - Rehmat-e-Nusrat (Индия)

15.20 - Комсомольск (Россия)

16.25 - Drunk Band (Китай)

17.00 - Мураками (Россия)

17.35 - Артур Исламов (Россия)

18.10 - Vierux Farka Toure (Мали)

18.45 - Петр Налич (Россия)

19.25 - Nomfusi (ЮАР)

20.05 - Алексей Архиповский (Россия)

20:50 - Therr Maitz (Россия)

Завершит фестиваль выступление группы «Кино». Фото: Иван ВИСЛОВ

Фестиваль «СоТворение» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 9 сентября

14.00 - Открытие

14.05 - Школа рока

14.20 - Juna (Россия)

14.50 - Хуун-Хуур-Ту (Россия)

15.20 - Gauga (Россия)

16.20 - Joao Selva (Бразилия)

16.55 - Космонавтов нет (Россия)

17.30 - Антоха МС (Россия)

18.05 - DaWangGang (Китай)

18.40 - Найк Борзов (Россия)

19.20 - The Hatters (Россия)

20.05 - No Land (Турция)

20:45 - Кино (Россия)

Как добраться до фестиваля «СоТворение» в Казани 2023

Доехать до Центра семьи «Казан» можно на автобусах №1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 98, 117, троллейбусе №2, а также на метро - выйти нужно будет на станции «Козья Слобода».

Где перекроют дороги из-за фестиваля «СоТворение» в Казани 2023

7, 8 и 9 сентября с 12.00 до 23.00 из-за проведения фестиваля «СоТворение» нельзя будет проехать в обе стороны по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, и по улице Бондаренко, от дома №3 по улице Сибгата Хакима до соединения с этой же улицей. Доступ на смотровую площадку «Чаши» также будет закрыт.

Прогноз погоды на фестиваль «СоТворение» в Казани 8-9 сентября 2023

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 8 и 9 сентября ожидается облачность с прояснениями, пройдут небольшие и умеренные дожди. Скорость ветра местами будет достигать 20 метров в секунду. В пятницу днем будет от +11 до +16 градусов, ночью - от +3 до +8. В субботу потеплеет до +21 градуса, в темное время суток до +10 градусов.

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