На нескольких улицах Казани из-за проведения фестивалей ограничат движение

Ограничения начнутся с 7 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани из-за проведения фестивалей на время ограничат движение на нескольких улицах. Об этом предупреждает комитет внешнего благоустройства города.

7, 8 и 9 сентября с 12.00 до 23.00 из-за проведения фестиваля «СоТворение» нельзя будет проехать в обе стороны по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, и по улице Бондаренко, от дома №3 по улице Сибгата Хакима до соединения с этой же улицей. Доступ на смотровую площадку «Чаши» также будет закрыт.

8, 9 и 10 сентября с 19.00 до 23.00 из-за проведения международного фестиваля «НУР» перекроют движение по улице Кремлевской, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

С 15 сентября 20.00 до 17 сентября 7.00 на время проведения фестиваля «Профсоюзная» ограничат движение по улице Профсоюзной, от улицы Чернышевского до улицы Астрономической; по улице Кави Наджми, от улицы Профсоюзной до улицы Рахматуллина, а также по улице Мусы Джалиля, от улицы Профсоюзной до улицы Кремлевской.

Ранее стало известно, что у Центра семьи «Казан» для фестиваля «СоТворение» возведут сцену весом 90,5 тонны.

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