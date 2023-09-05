«Я даже на колени перед вами встану»: В Домодедово казанец от имени авиакомпании «кошмарил» пассажиров и не пускал их в самолет

Сам сотрудник заявил, что все было подстроено. Фото: скриншот

Громкий скандал разгорелся в московском аэропорту Домодедово. Там от имени «Уральских авиалиний» казанец Ильдар Латыпов, по словам пассажиров, издевался над ними и не пускал в самолет. Жалоб было так много, что в ситуации решили разобраться сотрудники прокуратуры.

Началось все с того, что в соцсетях стали появляться видео, где 32-летний мужчина на досмотре перед рейсом отказывал людям в посадке из-за ручной клади, даже если она проходила по габаритам, заставлял людей платить за ручную кладь даже в том случае, если она подходила по габаритам.

«Он попросил меня положить сумку в калибратор, причем она у меня была по размерам, но в калибратор почему-то не вошла. Я, естественно, запаниковала. Он говорит: «Все, я тебя снимаю с рейса». Дочь у меня уже ушла в автобус до самолета, муж тоже прошел, а я осталась. Говорит: «Все, закрывайте двери, отправляйте автобус, мы ее снимаем. Ну, или платите 3 тысячи рублей»...», - написала в соцсети одна из пассажирок Домодедово.

Только потом, по словам женщины, она поняла, что тот самый сотрудник заставил ее положить сумку в калибратор для ручной клади на пять килограммов, а она у нее была рассчитана на 10 килограммов, - и спокойно прошла в аэропорту Сочи.

На одном из видео пассажиры перед, как потом действительно выяснилось, Ильдаром Латыповым вставали на колени.

«Молодой человек, пожалуйста, дайте пройти. Я даже на колени перед вами встану», - умоляет мужчина.

«Нет, ваши чемоданы не проходят», - хладнокровно отвечает Латыпов.

Как отмечают в соцсетях возмущенные пассажиры, этот сотрудник «Уральских авиалиний» преимущественно издевается над теми, у кого рейс уже впритык. Нередко он вызывает на место и службу безопасности, создавая все условия для того, чтобы они опоздали на самолет.

«В Казань бы летели, все бы прошли! А еще в Дагестан и Чечню мы тоже лояльно пропускаем. А все остальные российские города ругаются, умоляют, прыгают вокруг меня и даже иногда на коленях стоят. Обожаю такие рейсы, и при всем при этом они самые прибыльные», - следует из выложенных скриншотов переписки от имени Латыпова.

Мы решили узнать у мужчины, так ли все это, и связались с ним.

«Я сам казанский, все верно. Остальное подстроили! Они с фейка писали, страничка не моя. Я что, дурак такое писать?» - кратко, но все же прокомментировал «Комсомолке» сам Ильдар Латыпов.

« Это скрин с фейкового аккаунта. Ильдар Латыпов настоящий не ведет соцсети. Также он не является штатным сотрудником авиакомпании. Он сотрудник компании-агента, выполняющей представительские функции в наших интересах в Домодедово», - также сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока пассажиры возмущаются, в интернете появились сообщения о том, что «Уральские авиалинии» собираются выпустить фирменный мерч с изображением Латыпова. Мол, это будут брелоки и футболки с его изображением, а также наклейки с надписью: «Проверено И. Латыповым».

После всего этого авиакомпания выпустила опровержения данной информации. Там считают, что это фейк, цель которого испортить деловую репутацию «Уральских авиалиний».

Тем временем сообщается, что прокуратура уже проводит проверку в связи с некорректным поведением и злоупотреблением должностными полномочиями нанятого авиакомпанией сотрудника в аэропорту Домодедово. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Ну а пока Ильдар Латыпов отстранен от работы.

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