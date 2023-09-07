«Откачивали в реанимации пять часов»: В Татарстане священник сбежал из больницы, чтобы венчать бойца СВО

После венчания священник тут же вернулся в больницу на лечение. Фото: Из личного архива героя публикации

Мы уже рассказывали историю православного священника Виталия Беляева и имама Тимура Ибрагимова, которые ежемесячно по своей инициативе привозят бойцам в зону СВО по 20 тонн именных посылок и оказывают военным моральную поддержку. Те в ответ не забывают эту заботу и во время отпуска навещают священнослужителей, даже просят повенчать. Один из таких случаев чуть не стоил отцу Виталию жизни.

«Я СТАЛ ЗАДЫХАТЬСЯ»

Православный священник в очередной раз поехал в зону СВО, чтобы отвезти гуманитарную помощь бойцам. Не успевает завершится одна поездка, начинается подготовка к другой - все это приводит к тому, что на почве переутомления и стресса, у отца Виталия произошел приступ бронхиальной астмы.

«Я стал задыхаться, «скорая» приехала, слава Богу, быстро. Я не мог дышать, меня пять часов откачивали в реанимации, и потом перевели в палату. Все меня в реанимации узнавали. Оказывается, много кто из родственников тех, кому я посылки в зону СВО возил, работает в больнице», - рассказывает священник.

Казалось бы, осталось только соблюдать покой и выздоравливать, но именно в этот период у отца Виталия было запланировано очень важное дело, не терпящее отлагательства.

«Моя прихожанка, Ольга (имя изменено – Ред.) ждала бойца из зоны СВО. Он был без вести пропавшим, я, если честно, думал, что он погиб. Полгода она ко мне приезжала, мы молились вместе с ней, тепло общались. Он на связь не выходил и тут вдруг резко приехал. Именно тогда, когда я слег в больницу. Мне запрещали даже выходить к нему. Он должен был вот-вот снова вернуться в зону СВО и перед этим хотел повенчаться с Ольгой», - рассказал «КП-Казань» отец Виталий.

Все переживали, что венчание сорвется, потому что дата была назначена заранее, во всю шла подготовка, гости приехали из разных городов, тем более бойцу снова надо было возвращаться на службу.

«Мы, конечно, очень расстроились, списывались много с отцом Виталием, я говорила ему: «Не нужно рисковать своим здоровьем ради нас, лечитесь». А он сказал, что он хочет нас обвенчать, и это должен сделать только он», - вспоминает Ольга.

Даже обеспокоенные прихожане уговаривали священника, чтобы тот никуда не уходил из больницы, ругались. Но отец Виталий сказал паре: «Готовьтесь, я все равно приеду».

Отец Виталий, не смотря на запреты, все-таки сбежал из больницы к молодоженам. Он, по его словам, в принципе не любит лежать палатах. Боялся только одного, что не выдержит.

«Когда я служил, за меня господь все сам делал. Мне все сказали, что я зелено-синий был. Я старался переступить через себя, потому что давление, тяжелое дыхание - все это, когда на ногах стоишь, бьет. Отключился и старался об этом не думать. Не смог бросить своих», - вспоминает отец Виталий. – «Ольга ждала этого полгода. Когда еще был сбор посылок, она постоянно звонила, спрашивала»

Сама Ольга отмечает, что ее семья давно знает отца Виталия и относится к нему с уважением. Женщина отмечает отзывчивость священника и говорит, что он ей очень помог, когда жених находился в зоне СВО и о нем ничего не было известно.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАС БЕСПОКОЯТ ИЗ РОСКОСМОСА»

«Началось с того, что мои друзья дали ему мой номер телефона. Он мне позвонил и сказал: «Здравствуйте, вас беспокоят из Роскосмоса. Мы потеряли одну звездочку, это не вы?». Я тогда еще подумала: «О господи, что за подкаты из 90-х». Так и познакомились, вместе уже три года, планируем завести детей». – рассказала «КП-Казань» свою историю Ольга. – «Венчание стало большим счастьем, большой радостью, это все-таки намного важнее обычной росписи в ЗАГСе, это совершенно другая ответственность, перед Богом. Эмоции были самые замечательные, самые искренние. Муж у меня вообще просто совершенно другим человеком вышел оттуда, буквально за час у него вся жизнь перевернулась».

Отец Виталий отмечает то, что он переступил через себя, через болезнь, несравнимо с тем, как бойцы в зоне СВО жертвуют собой и идут на передовую.

«Они друг друга ждут, потом он опять уедет, и опять не повенчаются - непорядок. Мы тоже должны для них чем-то жертвовать. Я обвенчал их. Иначе поступить не мог, я потом бы себе этого не простил», - заявил отец Виталий.

После венчания священник тут же вернулся в больницу на лечение, его жизни ничего не угрожает.

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