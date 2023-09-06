Лишилась квартиры и впала в отчаяние: Как пенсионерка из Набережных Челнов поборола депрессию, спасая бездомных кошек

По словам женщины, когда она хоть как-то помогает бездомным животным у нее на душе сразу легко становится. Фото: соцсети

Вот уже который день 63-летняя пенсионерка из Набережных Челнов Нурия Шафикова встает в пять утра и начинает свой обход. Ее «вотчина» - это подъезды и подвалы. Она ищет там бездомных животных, чтобы накормить. Приходит, оставляет порцию еды, и счастливая возвращается домой.

Но так было не всегда. Пять лет тому назад, по словам женщины, она стала жертвой «черных риелторов» и лишилась своей квартиры. Из-за этого она впала в отчаяние, началась сильная депрессия. Вместо того, чтобы ходить по врачам и пить таблетки, Нурия Шафикова решила помочь тем, кому живется гораздо хуже, чем ей.

«Сил, чтобы жить, совсем не оставалось. Тогда-то я и стала помогать бездомным кошкам и всю душу им отдавать», - вспоминает рассказала «КП-Казань» пенсионерка.

Начала каждый день обходить те самые подъезды и подвалы, а также все подворотни в округе, в поисках бездомных и оголодавших животных. При этом не только приносит им еду. Некоторых кошек даже забирает к себе домой и лечит от болезней. Мелочи, казалось бы, а на душе после этих дел так легко сразу становится. Кстати, частенько местные жители ей приносят кошек, можно сказать, прямо к порогу.

«Вот недавно кошку привели с четырьмя котятами, пришлось всех приютить. Ничего страшного, я их отмою, подлечу и пристрою», - говорит пенсионерка.

К слову, лишившись своего жилья, она не осталась совсем уж без крыши над головой. Нурия Шафикова сейчас живет в квартире у родственников, которые переехали в частный дом. Поэтому, теперь вся жилплощадь в распоряжении спасенных с улиц кошек, которых насчитывается целых 10. Пенсионерка брала бы и собак, но не делает этого из-за того, что они грызут мебель, которой и так в доме раз-два и обчелся.

Чтобы содержать подобранных кошек и помогать другим животным, Нурия Шафикова тратит половину своей пенсии – это примерно 10 тысяч рублей. Деньги уходят на корм и услуги ветеринаров. Но пенсионерка в городе не одна такая. Ей иногда помогают и местный зоо-волонтеры, собирая с миру по нитке на лекарства и стерилизацию.

«На днях в соцсетях обо мне написали пост. После этого 13 человек скинулись по 100 рублей на помощь кошкам. Мне очень приятно! А еще, я ведь не одна такая в городе, кто помогает животным. Просто о них пока что не пишут. Видимо, повода еще не было, но, надеюсь, «Комсомолка» о них тоже не забудет», - добродушно высказалась Нурия Шафикова.

Помогая бездомным животным, пенсионерка приютила у себя 10 кошек.

«НАВЕРНОЕ, ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»

Отметим, что пенсионерка стала проявлять любовь и заботу не сразу после произошедшего с ней несчастья. С ее слов, она всю жизнь подкармливала животных, которые попадались ей на пути. А когда лишилась квартиры, то и вовсе отдала этому делу все сердце и душу.

«В молодости работала проводницей. Так я их на каждой станции подкармливала. То сосиску им дам, то колбаску. У меня и дети такие же. Специально покупают еду, чтобы раздать ее уличным животным. Сын кстати большой любитель кошек и собак, никого из них мимо себя не пропустит. Обязательно остановится, погладит, да покормит. Наверное, у нас это семейное», - рассуждает Нурия Шафикова.

Как отмечает женщина, сейчас все ее 10 кошек живут в одной комнате и содержатся в чистоте и уюте. Так что, с санитарными нормами, по словам пенсионерки, у нее полный порядок. Да, и жалоб от соседей вроде не поступало. Себе Нурия Шафикова выделила тоже одну комнату. Но из нее приходится постоянно бегать на кухню, чтобы проверить, сварился ли суп для любимых питомцев. Бывает балует их и кошачьим кормом, правда старается покупать его по акции, чтобы выходило не так накладно. Оно и неудивительно, ведь на такую ораву, если разойтись, никакой пенсии не хватит. «Ну ничего, я справлюсь!» - заверяет нас женщина.

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