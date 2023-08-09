Побег невозможен: напавший на гимназию №175 в Казани Галявиев будет отбывать свой пожизненный срок в колонии «Черный дельфин»

Пока убийца детей находится в камере СИЗО. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Пока сидит в камере казанского СИЗО, ждет. Ильназ Галявиев, который устроил нападение на гимназию №175, получил пожизненный срок. Можно сказать, что его уже готовят к этапированию в место заключения. Видимо, остались лишь формальности. Но его пока держат в СИЗО. Адвокат Галявиева сделал попытку обжаловать приговор своего клиента в Нижегородском апелляционном суде, но ему отказали в пересмотре дела. Пока неизвестно, решится ли защитник обжаловать это решение в Верховном суде России.

Тем временем, стало известно, где именно будет отбывать свой пожизненны срок Ильназ Галявиев, который хладнокровно убил двух учителей и семь детей. Его отправят в Оренбургскую область, в колонию «Черный дельфин». Данную информацию представителям СМИ подтвердили и в прокуратуре Татарстана. К слову, интриги в этом никакой не было. В «Черный дельфин» из-за его территориально близкого расположения можно сказать традиционно отправляют самых жестоких преступников Татарстана. Так, кто и что ждет там Ильназа Галявиева?

Кто из Татарстана сидит в «Черном дельфине»

Соль-Илецк – не только курорт всероссийского значения, но и место расположения колонии «Черный дельфин», где сидят самые страшные отморозки со всей страны. Они там отбывают свои пожизненные сроки. Список из более чем 600 террористов, серийных убийц и маньяков вскоре должен пополнить и Ильназ Галявиев. «Компанию» ему составят и другие представители Татарстана:

- Радик Галиакберов по кличке «Раджа» был лидером казанской ОПГ «Хади Такташ», существовавшей с 1982 по 1999 года. В суде было доказано 12 убийств, совершённых группировкой. Хотя, по одной из версий, на счету членов ОПГ около 50 смертей.

- Ринат Фархутдинов по кличке «Ринтик» член ОПГ «Хади Такташ». Его, в том числе, признали виновным и в попытке убить директора спорткомплекса УНИКС в 1999 году. Считался штатным киллером группировки.

- Виталий Веревкин. Обычное застолье в одном из частных домов Чистополя обернулось настоящей трагедией. Девушка и ее сожитель пригласили к себе в гости друзей: к хозяйке дома пришла 32-летняя подруга со своей трехлетней дочерью, а к мужчине - 24-летний друг Виталий Веревкин. После ссоры он убил их всех.

- Шавкат Миндияров по кличке «Джокер». В ночь на 22 июля 2015 года, Шавкат Миндияров прогуливался по Набережным Челнам. В одной из многоэтажек он увидел открытую створку балкона на втором этаже и пробрался внутрь квартиры. Он жестоко расправился со Светланой Дивеевой, ее 38-летним сыном Сергеем и младшим братом женщины - Валерием Страховым.

Кто из них будет сидеть в одной камере с Ильназом Галявиевым, видимо, решат уже на месте. «Соседей» там подбирают в зависимости от характера совершенных преступлений. Обычно в «Черном дельфине» осужденных на пожизненный срок сажают либо в одиночку, либо в «апартаменты», где могут находится до четырех заключенных.

Чем будет заниматься Галявиев в «Черном дельфине»

Расписание в этой колонии довольно суровое. Подъем в шесть утра и зарядка. Включается музыка. Заключенным надо между делом еще успеть заправить нары. Они должны быть неприкосновенны в течение всего дня, потому как садиться или ложиться на них запрещено. Поэтому осужденные снуют по камере туда-сюда, как загнанные звери. При этом они, конечно, имеют право присесть за стол и то, чтобы только почитать.

Галявиева в «Черном дельфине» быстро определят на работу. В колонии трудятся большинство заключенных. Исключение составляют достигшие пенсионного возраста или инвалиды. Ильназ не попадает ни по одну из этих категорий, так что ему придется работать.

Из удобств напавшему на гимназию №175 в Казани в два раза будет доступен душ и ежедневные прогулки по 1,5 часа. Последние проводятся не в каком-то парке, а прямо в камере, либо на верхних этажах барака. Свет и воздух туда поступают, а вот неба над головой Галявиев за свои страшные преступления уже не увидит – не положено. Родные, кстати, все же могут его навещать

В колонии также имеется храм и две библиотеки. Заключенные любят зачитываться именно юридической литературой. Возможно, все эти террористы, маньяки и убийцы надеются найти лазейку в законе и выйти на свободу. Но пока никто из них не оказался на воле. Ни какое хорошее поведение, ни проведенное ими время в колонии никогда не перевесит того, что они совершили. Такая же судьба ждет и Галявиева. Тут даже побег не поможет. Потому что он попросту невозможен. В «Черном дельфине» даже попыток к этому вспомнить не могут, тут даже на сотрудников колонии никто из осужденных ни разу не нападал.

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