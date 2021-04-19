В Казани за покушение на директора спорткомплекса УНИКСа члену ОПГ «Хади Такташ» к пожизненному сроку добавили еще 8,5 лет

Преступник сознался в попытке убийства уже получив свой пожизненный срок. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

52-летнему члену казанской ОПГ «Хади Такташ» Ринату Фархутдинову, который и так отбывает пожизненный срок за свои преступления, огласили новый приговор. Его признали виновным в попытке убийства директора спорткомплекса УНИКС, которое произошло более 20 лет назад. Интересно, что Фархутдинов сам написал явку с повинной, в которой во всем признался.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как было доказано, в 1999 году в неустановленный участник другой казанской ОПГ «Тукаевские» предложил директору УНИКСа платить ему дань. Но тот отказался и тогда криминальный авторитет решил расправится с непокорным. Для этого он и обратился к Фархутдинову, которому пообещал за убийство директора заплатить 10 тысяч долларов США. Также заказчик дал киллеру оружие и информацию о маршруте жертвы.

Фархутдинов для этого убийства позвал в напарники своего приятеля по ОПГ «Хади Такташ». Вместе они подкараулили директора, когда тот садился в свою служебную машину. Злоумышленники расстреляли мужчину сквозь лобовое стекло и открытую дверь авто, а после сбежали. Но директор УНИКСа несмотря на полученные ранения смог выжить.

Преследовать по закону сообщника Фархутдинова не будут, так как он скончался. Зато следователи занялись заказчиком несостоявшегося тогда убийства.