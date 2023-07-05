Режим ЧС был введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации для республиканских органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Документ был опубликован 5 июля на сайте главы.

В связи с чем принято такое решение, до какого числа оно будет действовать и какие правила поведения при этом режиме нужно соблюдать - в материале «КП-Казань».

Почему введен режим чрезвычайной ситуации в Татарстане 2023

Режим ЧС был введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности. Она возникла в результате комплекса таких опасных явлений, как заморозки, суховей, почвенная засуха, приведших к гибели сельскохозяйственных культур.

Напомним, изначально в пяти районах Татарстана зафиксировали «почвенную засуху». Кратковременные дожди ситуацию не исправили. На снижение урожая повлияла ранняя весна и морозы, которые наступили сразу после сева и повторились, когда все взошло.

Что такое режим чрезвычайной ситуации в Татарстане 2023

В декабре 1994 года в России был принят закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно этому документу, существуют три режима:

- повседневной деятельности (отсутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует);

- повышенной готовности (существует угрозе возникновения ЧС);

- чрезвычайной ситуации (возникла и ликвидируется ЧС).

Под чрезвычайной ситуацией понимается «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Правила поведения при режиме чрезвычайной ситуации в Татарстане 2023

Первое и самое главное правило - не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, которые могут привести к тяжелым последствиям.

- Во время засухи и сильной жары рекомендовано запастись дополнительными емкостями и при надобности заранее заполнить их водой.

- Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, вентиляторы, кондиционеры, оборудуйте навесы, беседки или плотные шторы для окон.

- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухонепроницаемую одежду, желательно из хлопка, с головным убором. Отметим, что Гидрометцентр Татарстана уже предупредил население о 35-градусной жаре.

- Старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте в жару алкоголь - это приведет к ухудшению общего состояния организма.

- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

- В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия.

- Соблюдайте пожарную безопасность, так во время засухи вероятность возгораний возрастает. Ранее в республике уже объявили штормовое предупреждение из-за риска лесных пожаров.

Главам районов Татарстана, в свою очередь, поручили:

- Обеспечить информирование население через СМИ о введении режима чрезвычайной ситуации;

- Определить состав рабочих групп комиссий по предотвращению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и сил, привлекаемых для выполнения мероприятий по преодолению негативных последствий опасных природных явлений;

- В пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минсельхозпрод Татарстана.

До какого числа режим чрезвычайной ситуации в Татарстане 2023

В распоряжении раиса Рустам Минниханова не прописана дата окончания режима чрезвычайной ситуации в Татарстане. В документе сказано, что действовать он будет до «особого распоряжения». С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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