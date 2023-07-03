В ближайшие дни в республике сохранится теплая и жаркая погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане из-за риска лесных пожаров объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Так, с 4 по 10 июля в регионе будет действовать пожарная опасность лесов 4 и 5 классов. Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода.

Напомним, в Татарстан идет 35-градусная жара. Республика попадет под влияние западного антициклона.

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