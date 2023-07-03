В Татарстане планируют ввести режим ЧС в связи с засухой

По словам министра, 2023 год выдался очень засушливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на этой неделе планируют ввести режим ЧС в связи с засухой, сообщил глава Миинсельхоза республики Марат Зяббаров.

Текущий, 2023 год выдался очень засушливым, заявил министр. Ранняя весна, морозы наступили сразу после сева и повторились, когда все взошло. Из-за этого около 50 тысяч гектаров различных культур пересеяли. При этом отсутствие дождей серьезно снижает урожайность зерновых культур.

Отметим, в июне при норме 60 миллиметров осадков выпало в среднем 15 миллиметров. По прогнозу Зяббарова, в текущем году республика соберет 3,7-3,8 миллиона тонн зерна.

Напомним, в Татарстане 3 июля ожидаются сильный ветер и до +29 градусов.

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