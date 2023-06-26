В пяти районах Татарстана зафиксирована засуха

В хозяйствах проводят профилактические агроприемы для сохранения будущего урожая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пяти районах Татарстана зафиксирована «почвенная засуха». В Азнакаево, Мензелинске, Арске, Муслюмово и Больших Кайбицах в течение трех декад подряд в пахотном слое почвы содержание влаги составляло не более 10 миллиметров.

В Муслюмово, кроме засухи, и вовсе появился суховей - опасное явление, при котором несколько дней скорость ветра составляла более 7 метров секунду, температура воздуха превышала +25 градусов, а влажность была не выше 30%. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

В Минсельхозпроде республики заявили, что засуха внесла коррективы в формирование урожая. Однако не исключено, что прогнозируемые в ближайшее время продуктивные осадки, смогут поправить ситуацию. В самих хозяйствах проводят профилактические агроприемы для сохранения будущего урожая.

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