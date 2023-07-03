Безоблачная погода и никаких дождей: В Татарстан идет 35-градусная жара

С каждым днем солнце будет пригревать все сильнее и сильнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни неустойчивый характер погоды изменится. Республика попадет под влияние западного антициклона. Это означает жару и отсутствие существенных осадков, разве что в крайних восточных районах пройдут кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По всем прогнозам, во вторник, 4 июля, в регионе днем температура воздуха поднимется максимум до +31 градуса. Жара продолжит наступать в среду и четверг (5 и 6 июля) – днем от +27 до +33. Дождей не будет.

Если же посмотреть на предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана, то до конца этой недели в республике сохранится сухая и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в +35 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram