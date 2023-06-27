28 июня объявлен официальным выходным днем в Татарстане. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курбан-байрам — один из главных религиозных праздников в исламе, который отмечается мусульманами по всему миру. В 2023 году важное событие отметят 28 июня, а сам праздничный день объявлен в Татарстане официальным выходным.

«Комсомолка» рассказывает, где пройдут обряды жертвоприношения на Курбан-байрам в Казани 2023

Курбан Байрам в Казани 2023: полная программа мероприятий

В мечети Кул Шариф пройдут праздничные молитвы. Участвовать в них могут все мужчины-мусульмане, способные совершать намаз. Отметим, что во время подготовки к празднованию Курбан-байрама 2023 мечеть будет закрыта для посещения туристами.

2:30-3:00 — рецитация Священного Куръана;

3:00-3:30 — праздничный вагаз;

3:30 — гает-намаз;

3:40 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, дуа.

Где пройдут обряды жертвоприношения на Курбан-байрам в Казани 2023

В Казани забой жертвенных животных на Курбан-байрам в Казани 2023 начнется 28 июня и продлится до 20.32 30 июня. Для этого в городе организовали 17 специально отведенных мест:

- Мечеть «Апанаевская»;

- Комплекс «Курбан Байрам»;

- Мечеть «Тынычлык»;

- Мечеть «Гадел»;

- Мечеть «Аль-Марджани»;

- Мечеть «Ризван»;

- Мечеть «Билял»;

- Мечеть «Куддус»;

- Мечеть «Иман Нуры»;

- Мечеть «Биста Нуры Габделгаллям»;

- Мечеть «Казан Нуры»;

- Мечеть «Салихзян»;

- Мечеть «Фатиха»;

- Мечеть «Маулид»;

- Мечеть «Ахмадзаки»;

- Мечеть «Рамазан»;

- Мечеть «Раджап».

В мечети Кул Шариф пройдут праздничные молитвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Размер нисаба на Курбан-байрам 2023

По единогласному решению совета казыев и совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана размер нисаба для совершения курбана в 2023 году был определен в размере 36 тысяч рублей.

Для справки, нисаб Курбана – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов деньги, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения. То есть он делает, если у него имеется те самые 36 тысяч рублей

Расписание общественного транспорта на Курбан-байрам в Казани 2023

В день празднования Курбан-байрама, 28 июня, общественный транспорт в Казани начнет курсировать с 1.30. Вместе с тем мэр города Ильсур Метшин призвал глав администраций районов максимально внимательно отработать все вопросы транспортного обеспечения, чтобы верующие разного возраста смогли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах.

Основные правила Курбан-байрама в Казани 2023

- Запрещается продавать мясо жертвенного животного или использовать его в качестве оплаты. При этом необходимо стараться, чтобы польза от курбана была максимальной для общества.

- Если есть возможность использовать шкуру животного и чрева, то порицается выбрасывать их. В ином случае нужно их утилизировать.

- Если кости уже использованы, то не запрещается дать их собакам. Кровь жертвенного животного, как и после обычного забоя, также необходимо утилизировать.

- Если животное оказалось беременным, то учитывается стадия развития плода. Если он полностью сформировался и подает признаки жизни, то его нужно заколоть. В другой ситуации — есть его нельзя, а его забой не даст пользы.

- Разрешается отдать шкуру животного как милостыню, сделать из нее какое-то приспособление для хозяйства или поменять на что-то, что будет использоваться в хозяйстве долгий период.

- За одного человека — одна овца, коза. За семерых — верблюд или корова. При этом курбан не является обязательным для бедного или путника.

- Время заклания для жителей городов и больших селений, в которых проводятся джумга-намазы и гает-намазы, осуществляется только после праздничного намаза. Жители маленьких селений могут производить забой уже после начала рассвета.

- Хозяину жертвенного животного разрешается есть мясо со своей семьей и делать запасы, кормить других людей или отдавать им часть мяса. Однако для этого необходимо разделить его на три части, при этом куски, данные в качестве милостыни нуждающимся, не должны быть менее трети туши.

- Порицается использовать тупой нож, точить его на глазах у животного, забивать на виду у других животных, тащить животное к месту заклания силой или волочить и причинять мучения. Нельзя доходить ножом во время реза до позвоночника и тем более отрезать голову, начинать разделывать животное до того, как оно перестало подавать признаки жизни, рассказывают в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.

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