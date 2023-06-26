Мечеть Кул Шариф закроют для посещения туристов из-за подготовки к Курбан-байрам

Ограничения будут действовать с 27 по 28 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за подготовки к празднованию Курбан-байрам и проведения праздничного намаза мечеть Кул Шариф закроют для посещения туристами. Ограничения будут действовать с 27 июня 16.00 по 28 июня 9.00.

В пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль» просят учитывать это при планировании прогулки. При этом музеи и выставочные залы будут работать в прежнем режиме.

Ранее мы рассказывали, во сколько начнет курсировать общественный транспорт в день празднования Курбан-байрам.

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