В Казани на Курбан-байрам общественный транспорт начнет курсировать с 1.30

Ильсур Метшин призвал максимально внимательно отработать все вопросы транспортного обеспечения. Фото: Мэрия Казани

В день празднования Курбан-байрама, 28 июня, общественный транспорт в Казани начнет курсировать с 1.30. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями города Ильнур Шакиров.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин призвал глав администраций районов максимально внимательно отработать все вопросы транспортного обеспечения, чтобы верующие разного возраста смогли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах.

Напомним, в Казани для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 17 площадок.

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