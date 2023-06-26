ФОТО: kzn.ru

28 июня станет для жителей Татарстана выходным днем из-за праздника Курбан-байрам, передает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на республиканское минтруда и соцзащиты.

Дополнительный выходной связан с празднованием Курбан-байрама. Кроме того, накануне, 27 числа, рабочий день будет сокращен на один час.

В мэрии отмечают, что в 2023 году в Татарстане будет 244 рабочих дня, 121 – выходной. А также жителей республики ждут 17 праздничных дней, которые станут нерабочими.

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