Один из главных мусульманских праздников в этом году отмечается 28 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 55 площадок. Из них 17 мест организуют в Казани. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

По словам Мотыгуллина, площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, иметь устройства для подвешивания, обеспечиваться питьевой водой. Там установят контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов.

Кроме того, организаторы обеспечат утилизацию отходов и дезинфекцию мест убоя. Также на всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Для желающих сдать мясо социальным учреждениям проведут соответствующую экспертизу.

Отметим, в 2022 году в дни Кубан-байрама в Татарстане на площадках было забито более 12,3 тысячи животных. В текущем году праздник состоится 28 июня.

Напомним, в Татарстане утверждены даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.

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