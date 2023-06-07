Продавали с 2 по 5 июня: Опасный «Мистер Сидр» нашли в трех городах Чувашии

Только в одном магазине были изъяты четыре емкости по 30 литров каждая. Фото: МВД Чувашии

Сотрудники МВД Чувашии обнаружили в трех городах республики опасную алкогольную продукцию «Мистер Сидр», из-за которой по всей России десятки человек отравились, 30 из них скончались. Опасный напиток был обнаружен в ходе масштабных проверок торговых точек. Всего полицейским удалось проверить более 800 объектов.

В Шумерле в магазине на улице Октябрьской, в котором продавался алкоголь, полицейские обнаружили четыре емкости по 30 литров каждая с этикеткой «Мистер Сидр». Оказалось, что здесь смертельный напиток реализовывали со 2 по 5 июня. Об отравлении купивших его официально не сообщается. Кроме того, опасная алкогольная продукция была изъята в городах Алатырь и Чебоксары.

- Всю изъятую продукцию направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Чувашии выявил один случай отравления от «Мистера Сидра» в Алатыре. В реанимацию попал 19-летний парень, однако, как позже показала экспертиза, у госпитализированного не нашли признаков отравления опасным напитком.

Изъятие свыше 46 тысяч литров «Мистера сидра», который прятался под другой этикеткой, произвели и в соседней республике Марий Эл. Что же касается соседнего Татарстана, то там, по данным местной Госалкогольинспекции, «Мистер сидр» в республику не ввозился.

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