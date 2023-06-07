«Мистер сидр» прятали под другой этикеткой: в Йошкар-Оле нашли более 46 тысяч литров опасного напитка

Опасный напиток не успели отправить со склада по торговым точкам. Фото: прокуратура Марий Эл

В Марий Эл, как и по всей стране, идет поиск опасного «Мистер Сидр» из Самарской области. Опасный напиток, от которого десятки людей отравились, а 20 человек погибло, нашли в столице республике – Йошкар-Оле.

Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что на одном из городских складов из Самарской области от производителя «Мистер Сидр» поступила партия пенного напитка. Вот только он сменил название на «Лето Сидр». Сути это не меняет, так, как и в нем может содержаться тот самый метиловый спирт, который в итоге си стал причиной гибели 20 людей. Вместе с полицейскими на склад выехали и сотрудники прокуратуры. Они обнаружили там более 46 тысяч литров опасного сидра.

- В настоящее время осуществляется изъятие данной продукции из оборота сотрудниками органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.

Также правоохранители проводят доследственную проверку. Уже известно, что найденный в Йошкар-Оле сидр не успели развести по торговым точкам, а значит не продавался жителям Марий Эл.

Продукцию изъяли, идет проверка. Фото: прокуратура Марий Эл

Напомним, ранее поступило сообщение о том, что очередное отравление сидром было зафиксировано в Чувашии. Там 19-летний местный житель почувствовал себя плохо после того как поил пенный напиток, купленный в местном магазине. Он попал в реанимацию. В тот самый магазин нагрянули следователи, подозрительная алкогольная продукция была изъята и отправлена на экспертизу. Спустя менее чем через сутки пришли результаты анализов молодого человека, который попал в больницу. Они показали, что никакого отравления не было, у пациента возникли осложнения с уже имеющимся заболеванием. Его начали переводить в профильное медучреждение для оказания ему специализированной медицинской помощи.

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