У госпитализированного жителя Чувашии не нашли признаков отравления «Мистер Сидр»

Подозрение на отравление не подтвердилось Фото: Александр ГЛУЗ

В Поволжье и по всей России ищут места продажи самарского «Мистер Сидр». Этот алкогольный напиток стал причиной отравления чуть ли не 50 человек, 18 из которых в итоге скончались, несмотря на все усилия врачей. Также случаи отравления этим сидром выявили в Самарской области и Удмуртии. В отношении организатора производства напитка возбудили уголовное дело, он задержан. Считается, что он продавал сидр, в котором имелся метиловый спирт. Вскоре поступило сообщение об отравлении им и в Чувашии.

В реанимацию попал 19-летний житель города Алатырь. Он купил пенный напиток в одном из местных магазинов. Туда тут же выехали следователи с проверкой. Подозрительная алкогольная продукция была изъята и отравлена на экспертизу.

Вечером 6 июня стали известны результаты химико-токсикологической экспертизы, которую провели пациенту из Чувашии.

- Подозрение на отравление не подтвердилось. У пациента диагностировано осложнение имеющегося заболевания. Поэтому его в ближайшее время переведут в профильное отделение, где продолжат оказывать специализированную медпомощь, - сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Отметим, что в соседнем Татарстане, согласно данным местной Госалкогольинспекции, в продажу «Мистер Сидр» из Самарской области не поступал вовсе.

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