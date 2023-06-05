Госалкогольинспекция Татарстана сообщила, что «Мистер сидр» в республику не поступал

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Госалкогольинспекция Татарстана сообщила, то «Мистер сидр» в республику не поступал. Сотрудники ведомства проверили всей участников алкорынка. Согласно данным ЕГАИС, контрафактный алкоголь производителя ООО «Анди» в республике не реализовывался.

Напомним, о массовом отравлении яблочным сидром стало известно в понедельник, 5 июня. Сначала сообщалось о 12 случаях, 6 из которых закончились летальным исходом. На текущий час известно о 54 пострадавших в результате отравления. 18 человек скончались, остальные госпитализированы. Пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии, некоторые из них впали в кому, кто-то на ИВЛ.

Выяснилось, что среди пострадавших от контрафактного алкоголя есть беременная женщина, а также двое подростков – девушка и юноша 16 лет.

В настоящее время «Мистер сидр» разыскивают по всей России. В Самаре, например, задержали фуру с 810 литрам алкоголя этой марки. В Ульяновской области из торговых точек изъято почти 200 литров сидра.

Известно, что владельца производства «Анди» задержали сотрудники Следственного комитета, его допрашивают. Ситуацию с массовым отравлением взял на контроль Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин.